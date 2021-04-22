КГБ предъявил обвинения четверым задержанным по делу о попытке «госпереворота»

Четверым задержанным по делу о попытке «госпереворота» предъявлены обвинения, все они дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.

«В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — это заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием», — сказал Бычек вечером 21 апреля в эфире программы «Понятная политика плюс» телеканала «Беларусь 1».

На данный момент известны имена трех задержанных по данному делу: председатель Партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Имя четвертого фигуранта не называлось.

Бычек сообщил, что оперативно-разыскные мероприятия КГБ вел более шести месяцев. По его словам, «все этапы противоправной деятельности документировались и фиксировались, в том числе с помощью технических средств объективного контроля».

«Сейчас можно рассказать о том, что вот эти лица, которые были озвучены, в том числе Зенкович, Федута, Костусев, они достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти, естественно, неконституционным путем, — сказал преставитель КГБ. — Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения этих вопросов в этих конференциях и чатах. Так, Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, попытке вербовки, подкупу военнослужащих Вооруженных сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом ему обвинении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания о всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий».

Бычек заявил, что в настоящее время в интересах следствия подробности проведенной операции сообщить не может. «Однако обещаю, что в ближайшее время общественности будут представлены все подробности этого нашего мероприятия», — добавил он.

«Что касается наших зарубежных партнеров, то до последнего времени никто их, естественно, не информировал, в том числе и во избежание утечек какой-то нашей информации, — отметил Бычек. — Могу сказать, что с самого первого момента, с момента получения первичной информации, о ситуации был в курсе президент. В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о ходе, динамике проведения нами этих мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий».

По словам представителя КГБ, ФСБ России была предупреждена за 12 часов до проведения операции в Москве. «Что касается наших российских партнеров, после того как КГБ получил информацию о том, что один из участников заговора, Юрий Зенкович, прибывает в город Москву Российской Федерации, по поручению президента всего лишь за 12 часов до старта завершающего этапа этих мероприятий председатель КГБ связался с руководителем ФСБ и запросил возможность прибытия на территорию города Москвы оперативной группы, — рассказал Бычек. — Уже по прибытии в Москву связались с нашими коллегами, ввели в курс дела — мы сообщили о том, что вообще происходит, кто с кем будет встречаться, где, — и разработали технический такой план завершающего этапа этих мероприятий, в ходе которого мы должны были совместно задокументировать встречу и задержать фигурантов, потому что 99,9% работы уже были проведены КГБ. Спасибо большое нашим российским партнерам, что они, фактически будучи не в курсе дела, как говорится, с колес включились в работу и помогли нам задержать фигурантов наших материалов».

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