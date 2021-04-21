В ряде районов Минска отсутствует водоснабжение - крупная авария на трубопроводе

Жители разных районов Минска сообщают в соцсетях об отсутствии воды в квартирах.

Как передает БелаПАН , такая информация поступает из Чижовки, Лошицы, Малиновки, Серебрянки, Курасовщины, Чкаловского, поселков Гатово и Новый Двор. Сообщается также, что на улице Уборевича (микрорайон Чижовка) водой затопило проезжую часть и парковку возле торгового центра (на снимке).

Как сообщает телеграм-канал Мингорисполкома, водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного трубопровода диаметром 1.000 мм в районе одной из стройплощадок столицы.

"Сейчас на месте работают аварийные бригады. Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, но на это также потребуется какое-то время", — подчеркнули в горисполкоме.

В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информация об их расположении будет размещена на сайте "Минскводоканала".

По информации предприятия, предполагаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в указанных районах.

"О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую "Минскводоканала". Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода", — говорится в сообщении.