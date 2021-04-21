В Беларуси признаны политзаключенными еще три человека, среди которых отец и сын
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще трех человек, осужденных по статьям о насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).
Как следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте
По мнению правозащитников, преследование этих людей носит политически мотивированный характер.
«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия «в ответ» со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — считают правозащитники.
Как отмечается в заявлении, согласно руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным применением физической силы, спецсредств, если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных.
Правозащитники требуют для политзаключенных немедленного пересмотра принятых в их отношении мер и судебных решений при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.
Документ подписали семь правозащитных организаций: центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Центр правовой трансформации Lawtrend; «Инициатива FORB»; Белорусский документационный центр.
Таким образом, на 21 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 358 человек.