На протестных акциях в России в поддержку Навального задержали уже около 500 человек
Правозащитники из проекта
К 19:53, по данным редакции, насчитывалось 459 задержанных, но после у сайта сломался скрипт.
«Продолжаем подсчеты и задержанных не потеряем — как только все заработает, будет корректная цифра», — отметили в «ОВД-Инфо». Устно журналистам «Дождя» представители проекта сообщили, что полицейские отправили в автозаки уже около 500 человек.
Добавим, что у россиян есть проблемы с просмотром видео с протестных акций, в частности случаев применения правоохранителями силы. Социальная сеть «ВКонтакте» блокирует такие ролики. По информации правозащитников, они «становятся недоступными практически сразу после загрузки».
Отметим, в Петербурге протестующих задерживают с применением электрошокеров.