Тихановская: Беларуси не нужна дополнительная «защита» со стороны России

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская считает тревожной политическую ситуацию вокруг Беларуси.

Светлана Тихановская. Фото: телеграм.

В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности», — заявила она вечером 21 апреля в своем телеграм-канале.

Тихановская считает, что Беларуси не нужна «никакая дополнительная «защита» со стороны России». При этом демократический лидер подчеркнула, что белорусский народ относится к этой стране «очень тепло и добрососедски».

«Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа», — отметила Тихановская.

22 апреля Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как сообщила пресс-служба Лукашенко, в повестке встречи — двусторонние отношения, включая предметное обсуждение торгово-экономических вопросов, борьба с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения, совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международные отношения и ситуация в регионе. В числе приоритетных названа «союзная тематика».