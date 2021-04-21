SATIO: две трети опрошенных белорусов не желают вакцинироваться от коронавируса

Две трети опрошенных белорусов не согласны вакцинироваться от коронавируса, свидетельствуют данные исследования компании SATIO, представленные 21 апреля в ходе онлайн-презентации.

По информации БелаПАН , онлайн-опрос SATIO провела в конце марта 2021 года методом анкетирования. В нем участвовало более 1000 городских жителей от 18 до 64 лет.

По результатам исследования, прививку от коронавируса готовы сделать 37% опрошенных, не согласны вакцинироваться 63% респондентов.

С высказыванием «я бы сделал/сделала прививку от COVID-19, если бы вакцина была доступна» полное согласие выразили 10%, 27% — скорее согласны на это. Не готовы прививаться 63%, из них скорее не согласны — 38%, полностью не согласны — 25%.

Мужчины чаще женщин выражают согласие вакцинироваться (46% и 28% соответственно). Белорусы с детьми чаще других демонстрируют нежелание вакцинироваться. Имеющие более высокий доход респонденты, напротив, чаще выражают желание привиться от коронавируса.

Как заявил на презентации результатов исследования социолог и руководитель проекта Филипп Биканов, такие показатели доверия населения к вакцинации — это «итог коммуникативной политики государства».

«Информация, которую дает Минздрав, о реальной заболеваемости и смертях от коронавируса, неоткровенность и неоткрытость коммуникации трансформируются в недоверие по поводу вакцинации и побочных эффектов от препаратов. Если такой тренд сохранится, то в Беларуси коронавирус не закончится никогда», — высказал мнение эксперт.

Врач-инфекционист Никита Соловей сделал свой прогноз относительно перемен в общественном мнении по вакцинации: «Этот показатель в 37% людей, которые готовы вакцинироваться, не будет оставаться статичным. По мере того как будет расти число окружающих пациента привившихся людей, в обществе будет возрастать кредит доверия к прививкам от коронавируса».

По мнению Биканова, для более успешной борьбы с коронавирусом государство, медиа, медицина, общественные организации должны вести просветительскую работу с социумом, чтобы снимать страхи и показать преимущества иммунизации.

Согласно данным Минздрава, в Беларуси на 21 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 211 тысяч человек, более 75 тысяч прошли полный курс вакцинации. Отмечается, что случаев осложнений после проведенной вакцинации не установлено.

Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина Vero Cell (КНР). С 16 апреля в стране используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная РУП «Белмедпрепараты».

Как ранее сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в апреле—мае планируется привить около миллиона человек, а к осеннему сезону — охватить вакцинацией против коронавируса около четырех миллионов человек.





Что еще показало исследование SATIO: