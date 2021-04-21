В Оршанском РУВД обнаружено тело сотрудника милиции. Неофициальная версия — самоубийство

Тело сотрудника Оршанского РУВД обнаружено в его служебном кабинете. Проверку по данному инциденту проводит управление Следственного комитета по Витебской области.

УВД Оршанского райисполкома. Фото wikimapia

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертных исследований», — сообщает телеграм-канал СК.

В сообщение не называется имя и должность погибшего сотрудника РОВД. По данным телеграм-канала BYPOL , речь идет о начальнике группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Руслане Ковальчуке.

По неофициальной информации, поступившей телеграм-каналу BYPOL, подполковник милиции Ковальчук застрелился из табельного оружия.