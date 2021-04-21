В Оршанском РУВД обнаружено тело сотрудника милиции. Неофициальная версия — самоубийство
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Тело сотрудника Оршанского РУВД обнаружено в его служебном кабинете. Проверку по данному инциденту проводит управление Следственного комитета по Витебской области.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертных исследований», —
В сообщение не называется имя и должность погибшего сотрудника РОВД. По данным телеграм-канала
По неофициальной информации, поступившей телеграм-каналу BYPOL, подполковник милиции Ковальчук застрелился из табельного оружия.