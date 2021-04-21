Минздрав: первой дозой вакцины против COVID-19 в Беларуси привиты более 211 тысяч человек

В Беларуси на 21 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 211 тысяч человек, более 75 тысяч прошли полный курс вакцинации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что случаев осложнений после проведенной вакцинации не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения препарата) поствакцинальные реакции в первые несколько суток после прививки.

Профилактические прививки проводятся в первую очередь медицинским и фармацевтическим работникам, работникам социальной сферы и сферы образования, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями.

По информации министерства, для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (КНР). С 16 апреля в стране используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на РУП «Белмедпрепараты».

Как ранее сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в апреле—мае планируется привить около миллиона человек, а к осеннему сезону — охватить вакцинацией против коронавируса около четырех миллионов человек.