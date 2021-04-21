Кремль: на встрече в Москве Путин и Лукашенко обсудят перспективы Союзного государства
На переговорах 22 апреля в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщает
Собеседники также планируют рассмотреть «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».
Несколькими часами ранее повестку предстоящих переговоров опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». В соответствии с ней Лукашенко и Путин намерены обсудить двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические вопросы, борьбу с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения.
Стороны, как сообщается, планируют также обсудить «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международную повестку, ситуацию в регионе».
В числе приоритетных тем телеграм-канал называет «союзную тематику».