Кремль: на встрече в Москве Путин и Лукашенко обсудят перспективы Союзного государства

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На переговорах 22 апреля в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Кремля.

Путин и Лукашенко. Фото: ru24.net.

Собеседники также планируют рассмотреть «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».

Несколькими часами ранее повестку предстоящих переговоров опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». В соответствии с ней Лукашенко и Путин намерены обсудить двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические вопросы, борьбу с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения.

Стороны, как сообщается, планируют также обсудить «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международную повестку, ситуацию в регионе».

В числе приоритетных тем телеграм-канал называет «союзную тематику».

 

 

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Тэги: Россия-Беларусь Союзное государство Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Москва

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