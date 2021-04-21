В память умерших от COVID-19 медиков за минским костелом Святого Роха высадили аллею сирени

На территории за минским костелом Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке высадили аллею сирени в честь медиков, погибших от COVID-19, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Фото: catholic.by.

Верующие вместе с настоятелем прихода ксендзом Юрием Санько 17 апреля посадили сто кустов сирени.

«Эта цифра не случайна, примерно столько врачей и медработников отдали свою жизнь, усердно служа больным во время коронавирусной пандемии, — говорится в сообщении. — Приходская община молится за умерших медработников, а также надеется, что вместе с ароматом цветущей сирени будет жить и память о настоящих героях нашего времени, которые спасли тысячи жизней ценой собственной жизни».

Католический портал обратил внимание на то, что костел Пресвятой Троицы носит также имя святого Роха — покровителя больных, докторов и больниц. Святой Рох считается покровителем Минска, «поскольку благодаря его заступничеству в конце XVIII века в городе остановилась эпидемия холеры».

По информации Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.318 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.393 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 347.316, умерло 2.453 пациента с коронавирусом, выздоровело — 337.620.