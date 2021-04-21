Министр энергетики Литвы: будущее БелАЭС зависит от политической ситуации в стране, которая может измениться

Будущее Белорусской АЭС зависит в том числе от политической ситуации в стране, которая со временем может измениться. Об этом министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил журналистам 20 апреля во время поездки в Лаздийский район.

«Будем надеяться, что те отношения, которые у нас есть с белорусской оппозицией, и ее настрой закрыть АЭС сохранятся, и политической цели, чтобы эта станция не действовала, мы достигнем», — цитирует чиновника балтийский новостной портал Delfi .

Комментируя недавнюю информацию о доставке на БелАЭС ядерного топлива для второго энергоблока, литовский министр высказал сомнение в том, что этот блок заработает, как намечено, в 2022 году.

«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии, — заявил он. — После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции».

В такой ситуации, сказал чиновник, «еще не ясно, сколько пролежит это топливо в хранилище».

«Прежде всего Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», — заявил Крейвис.

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает, отмечает БелаПАН .