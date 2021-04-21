За минувшие сутки в Беларуси резко выросло число зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1318 случаев COVID-19 , скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1393 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса выросло в полтора раза — 20 апреля было зарегистрировано 888 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 347 316, умерло 2453 пациента с коронавирусом, выздоровело — 337 620.

За минувшие сутки выполнено 19 630 тестов на коронавирус, что в два раза больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии сделано 5 705 532 теста.

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