Путин подыграл Лукашенко в деле о «военном перевороте»

В ходе сегодняшнего выступления в Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси «готовилось убийство» Александра Лукашенко.

Фото пресс-службы Кремля

Он отметил, что все уже свыклись с практикой введения «незаконных, политически мотивированных санкций», а также попыток «силой навязать свою волю другим».

«Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное — например, попытку организации госпереворота в Белоруссии и попытку убийства президента этой страны, — заявил Путин. — Практика организации госпереворотов планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. При этом характерно, такие вопиющие действия не находят осуждение коллективного Запада».

Российский лидер заметил, что «на Беларусь фактически готовилась массированная кибератака» с отключением инфраструктуры в Минске.

«Чего стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии».

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