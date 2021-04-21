Атмосферный фронт принесет в страну непогоду — объявлен желтый уровень опасности

В четверг погодой на территории республики будет управлять атмосферный фронт.

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По прогнозам синоптиков, днем в некоторых регионах Беларуси ожидаются грозы, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).