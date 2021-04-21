Биржа: доллар добавил больше копейки на торгах 21 апреля

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

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Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:

доллар — 2,598 белорусского рубля (+0,0116 пункта);

евро — 3,1209 белорусского рубля (+0,0023 пункта);

российский рубль — 3,3814 белорусского рубля за 100 российских (-0,0213 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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