Биржа: доллар добавил больше копейки на торгах 21 апреля

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:

  • доллар — 2,598 белорусского рубля (+0,0116 пункта);
  • евро — 3,1209 белорусского рубля (+0,0023 пункта);
  • российский рубль — 3,3814 белорусского рубля за 100 российских (-0,0213 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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