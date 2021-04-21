Верхняя палата ужесточила законодательство о противодействии экстремизму

Совет Республики Национального собрания на заседании 21 апреля одобрил законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму», сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

«Для нас очень важно, что Совет Республики одобрил законопроект, направленный на противодействие экстремизму, — отреагировал на решение парламентариев генеральный прокурор Андрей Швед. — Те предложения и новеллы, которые в нем закреплены, идут от жизни, от необходимости защиты нашей страны, суверенитета, нашей территориальной целостности».

Чиновник заявил, что при подготовке документа «учитывался международный опыт». Закрепленные в законопроекте нормы, отметил он, предусматривают «комплекс сбалансированных мер», в том числе «меры профилактического, предупредительного и карательного характера». «То есть государство принимает все возможные меры не только чтобы наказывать, но в первую очередь профилактировать, выявлять, и только когда уже приняты меры, решать вопрос об ответственности этих лиц», — сказал Швед.

Палата представителей приняла поправки в законодательство о противодействии экстремизму в первом и втором чтении 2 и 16 апреля соответственно.

Документом предлагается установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Закрепляются определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширено определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».

Координацию деятельности субъектов противодействия экстремизму предлагается возложить на органы внутренних дел, планируется расширить перечень госорганов — субъектов противодействия экстремизму.

Поправки устанавливают порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Прокуроры областей и Минска наряду с генеральным прокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организации (представительства иностранной, международной организации), индивидуального предпринимателя при выявлении фактов, свидетельствующих о подготовке к совершению или совершении экстремистских действий либо о непринятии или несвоевременном принятии мер по выполнению требований предписания или при повторном вынесении предписания.

Кроме того, прокуроры смогут установить отдельный порядок прекращения деятельности для индивидуального предпринимателя, а также последствия для лица, деятельность которого в качестве индивидуального предпринимателя признана экстремистской и запрещена (запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет).

Министерство внутренних дел будет уполномочено вести и публиковать перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.