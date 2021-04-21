Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма

Совет Республики Национального собрания Беларуси 21 апреля одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Данный законопроект — составной элемент комплекса мер, направленных на то, чтобы коренным образом пресечь эти проявления, — заявил генеральный прокурор Андрей Швед, представляя документ. — Надо понимать, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма — это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель — это захват власти, уничтожение независимой Беларуси».

По его словам, неонацистские организации — «один из элементов радикализации тех проявлений, которые мы наблюдаем начиная с августа прошлого года». «И наша с вами святая обязанность, связанная с обеспечением общественной безопасности и стабильности в нашем обществе, это на корню пресечь любые попытки проявления нацизма и тем более реабилитации нацистских преступников», — сказал Швед.

16 апреля законопроект о недопущении реабилитации нацизма во втором чтении был одобрен Палатой представителей.

В документе прописан запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

В проекте закреплены определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», определены субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.