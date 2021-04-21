Накануне визита Лукашенко в Россию власти стянули в Минск множество силовиков и спецтехники

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Скопление силовиков и спецтехники в Минске в Министерстве внутренних дел объяснили «плановыми учениями подразделений МВД».

Фото из архива

«Сегодня на интернет-ресурсах появилась информация о скоплении экипированных групп силовиков в различных районах Минска и перемещении колонн спецтехники. Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД», — сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.

Утром 21 апреля жители Минска сообщали в сети о скоплении силовиков и спецтехники в столице. Рядом с Академией МВД замечены десятки людей в специальном обмундировании и со щитами, по городу перемещаются автобусы с силовиками, автозаки и другой спецтранспорт.

 

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Тэги: силовики МВД Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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