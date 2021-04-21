Доллар пошел вверх на фоне указа Лукашенко о валютных ограничениях

/ Экономика
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду открылись ростом американской и европейской валют.

Фото pixabay.com

По данным на 10:20, доллар добавляет 0,0117 пункта и торгуется на уровне 2,5981 белорусского рубля, а евро 0,0046 пункта —3,1232 белорусского рубля.

А вот российский рубль сдает позиции на 0,0158 пункта — 3,3869 белорусского рубля за 100 российских.

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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