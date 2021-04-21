Нацбанк повысил ставку рефинансирования

Национальный банк 21 апреля повысил ставку рефинансирования с 7,75% до 8,5% годовых.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур

Это первое за шесть лет повышение — последний раз ставку рефинансирования в Беларуси поднимали в январе 2015 года. Тогда на фоне усиления инфляционных и девальвационных процессов она была повышена с 20 до 25% годовых. После этого до 2020 года ставку рефинансирования постоянно уменьшали, последний раз ее снижение было зафиксировано в июле 2020 года — с 8 до 7,75% годовых.

Нынешнее повышение ставки рефинансирования до 8,5% годовых Нацбанк объяснил ускорением инфляционных процессов в стране.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров. В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары», — напомнил Нацбанк.

Регулятор отметил, что стоимость импортируемых товаров «для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии».

«Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость. Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий», — констатировал Нацбанк.

Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами, и по итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении, уточнил регулятор.

«В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением», — сообщает Нацбанк.

На этой неделе заместитель начальника управления экономического анализа главного управления монетарной политики и экономического анализа Петр Милевский заявил, что во втором квартале инфляция может составить 1,2% (против 3,8% в первом квартале).

«Согласно нашей оценке, в апреле—июне рост потребительских цен может составить 1,2%, а в годовом выражении инфляция (июнь к июню) может составить около 9%», — отметил Милевский, выступая 19 апреля на медиазавтраке, организованном Исследовательским центром ИПМ.

Комментируя возможную годовую динамику инфляции, представитель Национального банка предположил, что во втором полугодии она будет замедляться и по итогам года рост потребительских цен может составить около 7%.

«Наша цель на этот год, чтобы инфляция была в районе 7%. Мы рассчитываем, что во втором полугодии будет наблюдаться замедление инфляции», — уточнил Милевский, отвечая на вопросы БелаПАН.

Читайте также: