Зеленский позвал Путина на Донбасс

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение.

Фото пресс-службы президента Украины

На этот раз речь шла о напряженной ситуации на востоке страны. По словам президента, официальный Киев не хочет войны, но готов себя защищать.

Зеленский напомнил, что концентрацию на границе РФ с Украиной огромной группировки российских войск, которую Москва называет учениями, «весь мир неофициально называет шантажом».

Глава государства призвал украинцев не нагнетать атмосферу и не слушать политиков-«ястребов», призывающих «начать войну».

Кроме этого Зеленский, перейдя на русский язык, обратился к хозяину Кремля. Он подчеркнул, что каждый лидер обязан понимать, что речь идет не о хулиганской драке, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней.

По его словам, Украина и Россия по-разному смотрят в будущее, но у стран есть возможность остановить будущие военные потери.

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил президент.