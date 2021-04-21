Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В среду, 21 апреля, погоду на территории республики будет формировать неустойчивая воздушная масса.

Фото pixabay.com

Как отмечают синоптики, ожидается облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки, местами — грозы.

Ветер западный умеренный, при грозах порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами 14 м/с);
  • Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами 14 м/с);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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