Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности
В среду, 21 апреля, погоду на территории республики будет формировать неустойчивая воздушная масса.
Как отмечают синоптики, ожидается облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки, местами — грозы.
Ветер западный умеренный, при грозах порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
- Витебск +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
- Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами 14 м/с);
- Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами 14 м/с);
- Минск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).