Макей не видит смысла в приезде нового посла США, если она будет заявлять о нелегитимности белорусского режима

Белорусская сторона готова принять нового посла США Джули Фишер, но хочет получить четкий ответ, в каком статусе она приедет, заявил министр иностранных дел Владимир Макей телеканалу ОНТ .

Владимир Макей. Фото: ОНТ.

«У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне», — сказал Макей.

«Мы тоже заинтересованы в восстановлении прямых контактов, мы считаем, что диалог — это то, что крайне необходимо в любых ситуациях. Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами», — подчеркнул министр.

«Мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях, — отметил он. — Но мы не приемлем определенные методы, попытки оказать давление на Беларусь, не важно от кого бы они ни исходили. И здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира, и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб».

«Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами. МИД, понятно, что отреагирует соответствующим образом на данную ситуацию. Но повторюсь еще раз: мы хотели бы тщательно изучить все аспекты для того, чтобы аргументированно и взвешенно дать соответствующую оценку. Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси», — повторил Макей.

«Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США», — считает Макей.

18 апреля Фишер заявила в интервью Национальному общественному радио США, что не может приехать в Минск из-за отсутствия визы. Она напомнила, что была утверждена на должность сенатом США в декабре 2020 года. «В начале этого года я рассчитывала прибыть в Минск, но до сих пор не удалось приехать. США, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», — заявила посол США.

«Соединенные Штаты не будут просто сидеть сложа руки, пока мы надеемся на получение визы, я буду прямым образом этим заниматься», — сообщила Фишер.

Она заявила о намерении в ближайшее время посетить Вильнюс и Варшаву, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность США по поводу событий в Беларуси».

Ранее США приняли решение возобновить санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий.