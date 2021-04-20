С задержанным «заговорщиком» Григорием Костусевым встретился адвокат

С задержанным председателем Партии БНФ Григорием Костусевым встретился адвокат, сообщил в соцсетях зять политика Дмитрий Антончик.

«Статью подтвердили 357. Настроение у Григория нормальное. Здоровье в норме. Больше информации не имею», — написал он.

Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ 18 апреля, что задержанным по дело о вооруженном мятеже и покушении на Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы.

19 апреля руководство Партии БНФ выступило с заявлением, в котором требует освободить председателя Григория Костусева и дать ему возможность на свободе «опровергнуть все подозрения и дать исчерпывающие объяснения относительно любых обвинений в свой адрес».