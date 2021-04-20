Популярный телеграм-канал «Беларусь головного мозга» признан экстремистским

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» (БГМ) 19 апреля был признан экстремистским решением суда Железнодорожного района Гомеля, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.

В своем телеграм-канале она написала, что основанием для судебного решения стали материалы областного управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

«В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих, — отметила Чемоданова. — Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах».

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — предупредила она.

На телеграм-канал «БГМ» подписано почти 278 тыс. человек. Его создателем является находящийся под стражей и признанный политическим заключенным журналист Игорь Лосик. Сейчас телеграм-каналом занимается вынужденно переехавший в Польшу журналист Роман Протасевич, который прежде входил в команду Степана Путило — создателя наиболее популярного телеграм-канала, ранее также признанного экстремистским.

28-летний создатель БГМ и консультант-фрилансер «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года. Его обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). По этим статьям Лосику грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер вину не признал и отреагировал на декабрьское обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Голодовка Лосика длилась 42 дня и вызвала большой резонанс. 25 января Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».

11 марта Лосику предъявили еще одно обвинение. В ответ политзаключенный порезал вены на руках и объявил сухую голодовку, которую держал четыре дня. Его поместили в карцер, откуда после прекращения голодовки вернули в камеру.

В конце марта срок его содержания под стражей продлили до 25 мая.

Роман Протасевич и Степан Путило являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), 130 (разжигание вражды). Белорусские власти требуют их выдачи от Польши, где они сейчас живут.

В конце ноября прошлого года КГБ внес Протасевича и Путило в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.