Переписал Конституцию, «раскрыл заговор» и скончался — все это о бессменном президенте Чада

В возрасте 68 лет скончался глава Республики Чад Идрис Деби Итно. Как сообщил Росбалт , информацию, ссылаясь на военное командование африканской страны, предоставило Agence France-Presse.

Идрис Деби Итно. Фото twitter.com/MIdrissDebyItno

Причиной смерти переизбранного во вторник на шестой срок правителя стали «ранения, полученные на фронте».

Позднее СМИ сообщили, что смерть Деби могли причинить ливийские повстанцы, информирует DW. Накануне, 19 апреля, он выехал на север страны, где намеревался «присоединиться к борьбе с «террористами», и погиб при посещении войск на передовой.

Ранее сегодня местная газета Al Wihda сообщила, что Деби 11 апреля одержал победу на выборах главы государства с 79% голосов.

За два дня до даты голосования спецслужбы раскрыли «иностранный заговор», заявив, что предотвратили «покушение» на главу страны. «Им нужна наша нефть, наши богатства, они хотят растащить страну по племенам, сеют раздор», — прокомментировал попытку своего свержения президент.

Политик занимал свой пост с 1990 года. В 2018-м в стране переписали Конституцию, что расширило полномочия Деби. Ему позволили избираться еще на два шестилетних срока и «обнулили» предыдущие.

Ранее сообщалось, что отрицавший ковид президент Танзании Джон Магуфули умер от коронавируса, а кандидат в президенты Конго ушел из жизни в день выборов, тоже из-за инфекции.