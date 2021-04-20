COVID-19: за сутки число новых случаев инфекции в Беларуси почти не изменилось

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 888 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 742 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса практически не изменилось — 19 апреля было зарегистрировано 887 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 345 998, умерло 2443 пациента с коронавирусом, выздоровело — 336 227.

За минувшие сутки выполнено 9307 тестов на коронавирус (9849 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5 685 902 теста.

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