COVID-19: за сутки число новых случаев инфекции в Беларуси почти не изменилось

/ Общество
Просмотров: 68

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 888 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 742 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса практически не изменилось — 19 апреля было зарегистрировано 887 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 345 998, умерло 2443 пациента с коронавирусом, выздоровело — 336 227.

За минувшие сутки выполнено 9307 тестов на коронавирус (9849 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5 685 902 теста.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Британский штамм коронавируса добрался до Беларуси

Британский штамм коронавируса добрался до Беларуси

У белорусов появился цифровой паспорт. Протестировали «Путешествую без COVID-19»

У белорусов появился цифровой паспорт. Протестировали «Путешествую без COVID-19»

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?