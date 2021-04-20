Белорусские парламентарии: попытка госпереворота — теракт и преступление против всей страны

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания «с глубоким негодованием» восприняли информацию о «попытке государственного переворота в Республике Беларусь, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников».

Здание Палаты представителей. Фото: house.gov.by.

Подготовку таких действий «нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», говорится в совместном заявлении парламентариев, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей.

Предпосылкой этого «преступного умысла» стало «неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права», считают в парламенте. По мнению авторов заявления, на протяжении нескольких десятилетий «ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей».

«В повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления, — считают депутаты ПП НС и члены СР НС. — Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей».

«Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства», — заявляют авторы.

Они «осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей , и связал ее со спецслужбами США.

Подписывайтесь и читайте нас в