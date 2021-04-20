Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич

Минский городской суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич и оставил его без изменения, сообщил портал.

19 мая журналистка должна выйти на свободу.

2 марта суд Московского района Минска приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 2900 рублей. Судья Светлана Бондаренко признала ее виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК). Проходившего с ней по одному делу анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 1450 рублей.

12 марта стало известно, что прокуратура Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». В тот же день защита Борисевич подала апелляционную жалобу на решение суда Московского района Минска. Обе жалобы Мингорсуд рассматривал в рамках одного судебного заседания.

Главный редактор TUT.by Марина Золотова

Адвокат Михаил Боднарчук

Журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключенными.

Фото Ольги Шукайло