Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич
Минский городской суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич и оставил его без изменения,
19 мая журналистка должна выйти на свободу.
2 марта суд Московского района Минска
12 марта стало известно, что прокуратура Минска
Журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале
Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.
Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину претензий в связи с публикацией.
После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключенными.
Фото Ольги Шукайло