Могилевчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление гаишника

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В суде Ленинского района Могилева 20 апреля вынесен приговор местному жителю Константину Шавневу, обвиненному в оскорблении сотрудника ГАИ.

 

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный телеграм-канал MAYDAY, Шавнева признали виновным в том, что в сентябре 2020 года он оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ГАИ Александра Киркалова в группе «Народный репортер» социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что ранее за похожее оскорбление Киркалова к уголовной ответственности привлекли другого могилевчанина — Игоря Митенкова.

Шавнев свою вину признал и просил назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы.

Судья Елена Литвина приговорила мужчину к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также он обязан будет компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.
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Тэги: приговор оскорбление сотрудника ГАИ Персона: Константин Шавнев Игорь Митенков Елена Литвина Город: Могилев

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