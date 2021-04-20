МИД Беларуси: санкции США фактически направлены на ухудшение благополучия белорусских граждан

Беларусь сожалеет о решении американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий, говорится в заявлении белорусского МИД от 20 апреля.

Фото: twitter.com/BelarusMID.

«Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости, — отмечается в заявлении. — Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская администрация. При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдопринципиальность».

По мнению МИД Беларуси, интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, безопасности и стабильности в регионе и мире в данном процессе для Вашингтона не имеют никакого значения. «Возможно потому, что расплачиваться за последствия таких безответственных поступков нашему региону снова придется самостоятельно, — говорится в заявлении. — Суверенитет и независимость — непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь — страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений. Принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем».

В МИД также отметили: «Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны. В свете последних событий и озвученной информации также вызывает серьезные вопросы та поспешность, с которой США приняли данное решение. Подчеркиваем, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только по итогам взаимоуважительного диалога, к которому, как и ранее, белорусская сторона готова».

19 апреля Министерство финансов США сообщило о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть прекращено.

Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года.

Госсекретарь США

заявил, что Госдепартамент полностью поддерживает решение Министерства финансов США о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских предприятий.

Блинкен подчеркнул, что возобновление санкций является «еще одним следствием вопиющего пренебрежения» со стороны властей Беларуси правами человека и невыполнения ими своих международных обязательств. «Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление [приостановки санкций] будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями», — сказал он.

По его словам, девять госпредприятий, попадающих под санкции, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, содействуя его жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократным нарушениям верховенства закона».

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо арестованных и задержанных, — сказал Блинкен. — Кроме того, мы обязуемся работать вместе с международным сообществом над дальнейшим привлечением к ответственности тех, кто несет ответственность за нарушения и злоупотребления в области прав человека в Беларуси. Уважение прав человека, верховенство закона и выполнение Беларусью обязательств в рамках ОБСЕ по-прежнему играют центральную роль в улучшении двусторонних отношений».

Санкции в отношении упомянутых белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались.

С осени 2015 года и до 26 апреля 2021 года действие американских санкций было приостановлено, что де-факто позволило резидентам США заключать сделки с перечисленными белорусскими компаниями.