БНПА предупредила, что действия депутатов приведут к ухудшению инвестиционного имиджа Беларуси

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Принятие законопроекта «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» негативно отразится на инвестиционном имидже Беларуси, говорится в письме Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) в Палату представителей.

Депутаты 16 апреля приняли в первом чтении изменения в упомянутый закон. Авторы письма обращают внимание, что, согласно законопроекту, адвокаты смогут оказывать правовую помощь лишь в составе юридической консультации.

Между тем члены юридического совета БНПА полагают, что «лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Республики Беларусь, что повлечет за собой уменьшение инвестиций и как результат — причинение ущерба государственным и общественным интересам».

Авторы письма отмечают, что для иностранного бизнеса важна юридическая поддержка адвокатскими/юридическими фирмами, сотрудники которых работают слаженной командой и могут решить любые задачи клиента.

«Все это обеспечивается в адвокатских бюро едиными корпоративными принципами и стандартами работы, внутренней иерархией, подчиненностью руководителю, уже приобретенным опытом и практикой. Очевидно, что юридические консультации, только на которых проектом закона предлагается осуществлять данную работу, не будут способны справляться с такого рода проектами», — подчеркивается в обращении БНПА.

По мнению бизнес-союза, лишение иностранного бизнеса привычного и понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет «как существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов, так и мощным негативным фактором для уже существующей в Беларуси его активности, влекущим отток иностранных инвестиций».

Авторы обращения просят постоянную комиссию по вопросам экономической политики Палаты представителей не принимать ст. 29 законопроекта «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» в предложенной редакции.

«Это соответствовало бы и международной практике организации деятельности адвокатуры, в том числе и в Российской Федерации, где предусмотрены пять форм организации деятельности адвокатов», — подчеркивается в письме БНПА.

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Тэги: БНПА адвокатура Палата представителей

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