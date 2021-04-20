Биржа: доллар потерял почти копейку на торгах 20 апреля

/ Экономика
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Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Фото pixabay.com

Сегодняшние торги завершились падением доллара на 0,0096 пункта — 2,5864 белорусского рубля.

Снижается и российский рубль. Минус составляет 0,0028 пункта — 3,4027 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро продолжает укрепляться. Сегодня плюс составил 0,0045 пункта — 3,1186 белорусского рубля.

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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