Мать троих детей, политзаключенную Анну Сунгурову приговорили к трем годам «домашней химии»

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Суд Первомайского района Минска 20 апреля приговорил политзаключенную Анну Сунгурову к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Женщина признана виновной в активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Дело рассматривала судья Светлана Черепович. Обвинение представлял прокурор Зубко.

Сунгурова участвовала в акциях протеста после президентских выборов 9 августа 2020 года. Она помогала развозить людей по домам после митингов, а также забирала на машине задержанных, отпущенных из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

До задержания Сунгурова работала менеджером в мебельной компании. Свободное время посвящала волонтерству. У нее трое детей.

Обвиняемую задержали 25 сентября. К ней приехали с обыском, изъяли два компьютера и телефон, а затем увезли в Следственный комитет. До суда женщина содержалась в СИЗО-1 Минска. Сейчас она на свободе.

Суд постановил зачислить Сунгуровой в срок отбывания наказания период, который она находилась под следствием, — от 25 сентября 2020 года до 20 апреля 2021 года, — из расчета один день за два.

Материальный иск «Минсктранса» в размере 2361 рубль будет рассмотрен в гражданском процессе.

 

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Тэги: политзаключенные политический приговор Персона: Анна Сунгурова Светлана Черепович Город: Минск

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