«Близорукое решение». Холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды с бизнес-клубом «Имагуру»

В Минске расторгают договор аренды с бизнес-клубом «Имагуру».

Как сообщается на сайте help.imaguru.by, «холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды в одностороннем порядке без объяснения причин, комментируя ситуацию как приказ свыше». «Государство закрывает «Имагуру» в Минске, площадку свободно мыслящих инновационных предпринимателей, место рождения огромного количества стартапов, главный стартап-хаб Беларуси и ворота страны для международных венчурных инвесторов», — отмечается в сообщении.

По информации сайта, 16 апреля Imaguru Startup HUB получил уведомление от холдинга «Горизонт», у которого арендует помещение с 2013 года, об одностороннем прекращении договора аренды помещений на Фабрициуса, 4 с 30 апреля. Причины одностороннего прекращения договора не называются, «Горизонту» «помещение срочно понадобилось «для собственных нужд».

«Мы не видим рациональности данного решения: «Имагуру» оплачивает аренду в срок, за семь лет отношений — около 1,5 млн долларов. «Имагуру» инвестировал в ремонт более 2.000 кв.м. непригодных для офисной деятельности помещений, заботился о здании, которое до 2013 года гнило под «чутким руководством» государственного собственника. Улица Фабрициуса стала объектом притяжения для молодых деловых инициативных людей», — говорится в сообщении на сайте.

«Близорукое решение руководства «Горизонта» связано только с активной гражданской позицией «Имагуру», — отмечается в сообщении. В начале марта в «Имагуру» задерживали участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений.

В своем видеобращении основатель «Имагуру» Татьяна Маринич, отметила, что закрытие «Имагуру» — это «политический заказ на уничтожение бизнеса, на репрессии против нее лично и ее команды, против тех, кто осмеливается выражать свое мнение». Она напомнила, что является членом основного состава Координационного совета.

«Когда политический ужас начался в нашей стране, мы не смогли остаться в стороне», — сказала Маринич. Она подчеркнула, что ее ценностью «было и остается построение сообщества свободных самодостаточных людей, которые рано или поздно изменят Беларусь». «Режиму не нужны ни IT-предприниматели, ни стартапы, ни инвесторы, ни люди, которые думают, мечтают, создают. Потому, что мы являемся катализаторами перемен», — отметила основатель «Имагуру». По ее словам, государство может отнять помещение, разрушить бизнес физически, но никогда не сможет отнять то, что есть внутри — свободу, талант, интеллект. Маринич заверила, что она и ее соратники продолжат начатое дело уже в новой свободной Беларуси.

В холдинге «Горизонт» БелаПАН отказались комментировать причины расторжения договора аренды с бизнес-клубом «Имагуру».