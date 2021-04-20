Евро продолжает расти, а доллар падать
Динамика трех основных иностранных валют сохраняется на открытии торгов БВФБ утром во вторник.
По данным на 10:20, они торгуются на следующих позициях:
- евро — 3,1242 белорусского рубля (+0,0102 пункта);
- доллар — 2,5886 белорусского рубля (-0,0074 пункта);
- российский рубль — 3,4034 белорусского рубля за 100 российских (-0,0021 пункта).
Ранее сообщалось,
Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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