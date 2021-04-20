Евро продолжает расти, а доллар падать

/ Экономика
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Динамика трех основных иностранных валют сохраняется на открытии торгов БВФБ утром во вторник.

По данным на 10:20,  они торгуются на следующих позициях:

  • евро — 3,1242 белорусского рубля (+0,0102 пункта);
  • доллар — 2,5886 белорусского рубля (-0,0074 пункта);
  • российский рубль — 3,4034 белорусского рубля за 100 российских (-0,0021 пункта).

Ранее сообщалось, какие курсы валют установили банки утром во вторник.

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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