Евро продолжает расти, а доллар падать

Динамика трех основных иностранных валют сохраняется на открытии торгов БВФБ утром во вторник.

По данным на 10:20, они торгуются на следующих позициях:

евро — 3,1242 белорусского рубля (+0,0102 пункта);

доллар — 2,5886 белорусского рубля (-0,0074 пункта);

российский рубль — 3,4034 белорусского рубля за 100 российских (-0,0021 пункта).

Ранее сообщалось, какие курсы валют установили банки утром во вторник .

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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