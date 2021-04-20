Что происходит в обменниках

/ Экономика
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Работающие в Беларуси банки установили в своих обменных пунктах новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:20, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,59, а купить по 2,594 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,625);
  • евро 3,12 / 3,126 (3,16);
  • 100 российских рублей 3,392 / 3,404 (3,5).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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