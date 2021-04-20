Латушко: политика Лукашенко приводит Беларусь в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России

Он не исключает, что очередной визит правителя на встречу к Владимиру Путину «может быть напрямую связан с этим». Также политик напомнил, об анонсировании некоего «очень важного декрета» Лукашенко.
«Политика Лукашенко приводит страну в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России, — считает глава НАУ. — Такие действия усилят напряженность в вопросах безопасности восточно-европейского региона в целом».
В этой связи он призвал всех белорусов, белорусские демократические силы, а также международных партнеров «высказать протест и поддержать наше заявление о недопустимости совершения действий, угрожающих независимости Беларуси!»