«Режим Лукашенко мешал независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий»

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Беларусь опустилась в ежегодном рейтинге «Репортеров без границ» (RSF) за 2020 год на пять ступенек. Сегодня она находится на 158-м месте из 180.

Как отмечается в представленном докладе, «после спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий».

По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца минувшего года подверглось задержаниям или арестам. Многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, в августе-декабре доступ к интернету в стране был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.

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Тэги: Репортеры без границ свобода слова задержания журналистов

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