В Минске вакцинировать от COVID-19 будут с выездом на предприятия
Прививать от коронавируса трудовые коллективы в столице будут с выездом на предприятия,
Кухарев сообщил, что соответствующая работа уже проводится. Он подчеркнул, что такой способ для крупных коллективов будет более удобным, нежели направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.
Глава горисполкома также напомнил о необходимости соблюдать все противоэпидемические мероприятия как в коллективах, так и в местах с массовым пребыванием людей.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля заявил, что в Беларуси наблюдается третья волна пандемии COVID-19. «Мы отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Но темп прироста количества заболевших не такой, как был осенью. Нет пока лавинообразного роста, но нам не очень нравится последний метеопрогноз», — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава.
Пиневич пояснил, что из-за дождей люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях, и в связи с этим напомнил о важности соблюдения масочного режима и физического дистанцирования.
Глава Минздрава также высказался о производстве в Беларуси вакцины «Спутник V»: «Мы крайне довольны опытом работы с российскими друзьями, потому что вакцина «Спутник V» идеальна в соотношении качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках».
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 887 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 345.110, умерли 2.433 пациента с коронавирусом, выздоровели — 335.485.