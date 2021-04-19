В Минске вакцинировать от COVID-19 будут с выездом на предприятия

Прививать от коронавируса трудовые коллективы в столице будут с выездом на предприятия, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально» со ссылкой на слова председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сказанные им на оперативном совещании.

Кухарев сообщил, что соответствующая работа уже проводится. Он подчеркнул, что такой способ для крупных коллективов будет более удобным, нежели направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

Глава горисполкома также напомнил о необходимости соблюдать все противоэпидемические мероприятия как в коллективах, так и в местах с массовым пребыванием людей.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля заявил, что в Беларуси наблюдается третья волна пандемии COVID-19. «Мы отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Но темп прироста количества заболевших не такой, как был осенью. Нет пока лавинообразного роста, но нам не очень нравится последний метеопрогноз», — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич пояснил, что из-за дождей люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях, и в связи с этим напомнил о важности соблюдения масочного режима и физического дистанцирования.

Глава Минздрава также высказался о производстве в Беларуси вакцины «Спутник V»: «Мы крайне довольны опытом работы с российскими друзьями, потому что вакцина «Спутник V» идеальна в соотношении качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках».

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 887 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 345.110, умерли 2.433 пациента с коронавирусом, выздоровели — 335.485.