Макей ознакомил верховного комиссара ООН по правам человека с планами конституционной реформы

Находящийся 19—20 апреля с рабочим визитом в Швейцарии министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Владимир Макей и Мишель Бачелет. Фото: mfa.gov.by.

Как сообщает пресс-служба МИД, Макей подчеркнул «стратегическую приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека».

«Макей информировал собеседницу о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека. Верховный комиссар была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы», — говорится в сообщении.

По информации МИД, Мишель Бачелет «изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ в целях развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека».

«Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата верховного комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур», — отмечает МИД.

Как сообщал БелаПАН , верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя 25 февраля свой доклад по Беларуси на 46-й сессии ООН по правам человека, заявила, что в стране наблюдается кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба. Бачелет подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается.

«Правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также мы обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся для того, чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах, — сказала она. — Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков».

Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства».

В конце марта стало известно, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) будет создана команда экспертов для сбора информации по Беларуси. Это будет сделано для выполнения резолюции, которую Совет ООН по правам человека одобрил 24 марта в ходе 46-й сессии в Женеве.