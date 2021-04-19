«С учетом изменившихся условий». «Белнефтехим» снова повышает цены на автотопливо

Госконцерн «Белнефтехим» объявил об 11-м в этом году подорожании автомобильного топлива «с учетом изменившихся условий». Повышение цен 20 апреля традиционно составит одну копейку.

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«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4%», — отметили в «Белнефтехиме».

С 20 апреля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,81 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,91 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,13 рубля, дизельного топлива — 1,91 рубля.

13 апреля розничные цены на моторное топливо на АЗС были повышены в 10-й раз с начала года. Цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6 апреля.

В «Белнефтехиме» отмечают, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5-6%. Об этом, в частности, сообщила зампредседателя концерна Светлана Гурина 14 апреля на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при «Белнефтехиме».

Гурина отметила, что если в 2020 году средняя мировая цена нефти составляла 41,7 доллара США за баррель, то уже в январе 2021 года она выросла до 54,8 доллара, в марте — достигла 65,6 доллара. В среднем за квартал цена на нефть за счет изменения котировок выросла на 21% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Дополнительное негативное влияние на экономику нефтеперерабатывающих заводов, сказала зампредседателя концерна, оказывает изменение курса белорусского рубля с учетом высокой импортной составляющей в операционных затратах. Таким образом, предельный уровень цен с начала года увеличен на 10 копеек.