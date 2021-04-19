Суд в Бресте принял решение о ликвидации «Польской школы»

Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации ООО «Польская школа», сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: bdg.by.

«19 апреля экономическим судом Брестской области рассмотрено дело по исковому заявлению прокурора города Бреста, поданное в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города Бреста, к ООО «Польская школа» (г. Брест), гражданам М., Н., П. о ликвидации юридического лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд решил ликвидировать ООО «Польская школа», «возложив обязанность по ликвидации общества на его участников — М. и Н.», а также обязать их завершить процесс ликвидации до 19 июля 2021 года.

Решение экономического суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней с момента его принятия.

Как сообщалось, прокуратура Бреста 10 марта возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников» в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». В надзорном ведомстве усмотрели, что при проведении мероприятия совершались «умышленные действия по реабилитации нацизма», которые подпадают под статью 130 Уголовного кодекса.

Как отметила прокуратура, в ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом культурно-образовательным учреждением «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», «с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие». «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», — говорилось в сообщении. В рамках расследования был задержан соучредитель «Польской школы».

Власти Беларуси считают Райса военным преступником, а действия его отряда — геноцидом белорусов.