Госсекретарь США: возобновление санкций — следствие вопиющего пренебрежения правами человека со стороны властей Беларуси

/ Политика
Просмотров: 402

Госдепартамент США полностью поддерживает решение Министерства финансов США о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских предприятий, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном 19 апреля пресс-службой Госдепа.

 

Энтони Блинкен. Фото: rusdialog.ru.

 

Блинкен подчеркнул, что возобновление санкций является «еще одним следствием вопиющего пренебрежения» со стороны властей Беларуси правами человека и невыполнения ими своих международных обязательств.

Госсекретарь напомнил, что в 2015 году Минфин США по согласованию с Госдепартаментом временно приостановил действие санкций в отношении белорусских предприятий и до 2020 года регулярно продлевал это решение «в связи с заметным прогрессом белорусских властей в области прав человека, в частности освобождением всех политзаключенных за это время».

Однако в результате сфальсифицированных выборов в августе 2020 года и последовавших за этим репрессий в стране на данный момент насчитывается более 340 политических заключенных. «Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление [приостановки санкций] будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями», — сказал Блинкен.

По его словам, девять государственных предприятий, попадающих под санкции, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, содействуя его жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократным нарушениям верховенства закона».

В качестве примера регресса белорусской ситуации Блинкен назвал задержание блогера и политика Сергея Тихановского, блогера Игоря Лосика и активистки Марии Колесниковой (член президиума Координационного совета. — БелаПАН.). Блинкен подчеркнул, что это «лишь трое из сотен белорусов, несправедливо заключенных режимом Лукашенко в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод».

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо арестованных и задержанных, — сказал госсекретарь. — Кроме того, мы обязуемся работать вместе с международным сообществом над дальнейшим привлечением к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения и злоупотребления в области прав человека в Беларуси. Уважение прав человека, верховенство закона и выполнение Беларусью обязательств в рамках ОБСЕ по-прежнему играют центральную роль в улучшении двусторонних отношений».

19 апреля Министерство финансов США сообщило о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть прекращено.

Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года.

О возобновлении санкций Соединенных Штатов в отношении белорусских предприятий также сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер 19 апреля на встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской в Вильнюсе.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Прайс напомнил, что в 2015 году Минфин США принял решение о временной приостановке санкций в отношении девяти белорусских государственных предприятий. «Мы сделали это, потому что в то время отметили прогресс в сфере прав человека в Беларуси, и в частности освобождение всех политических заключенных, — сказал он. — К сожалению, сейчас ситуация с правами человека изменилась в самую худшую сторону за всю историю независимости Беларуси. При 300 политзаключенных в Беларуси Госдепартамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций. Действующее решение о приостановке истекает 26 апреля».

При этом Прайс подчеркнул, что возобновление американских санкций в отношении предприятий, контролируемых государством, еще можно предотвратить.

Санкции в отношении упомянутых белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались.

С осени 2015 года и до 26 апреля 2021 года действие американских санкций было приостановлено, что де-факто позволило резидентам США заключать сделки с перечисленными белорусскими компаниями.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 7 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США-Беларусь возобновление американских санкций Персона: Энтони Блинкен Сергей Тихановский Игорь Лосик Мария Колесникова Нед Прайс Джули Фишер Светлана Тихановская Город: Вильнюс

Другие материалы на эту тему:

Маккейн за санкции и против Лукашенко

Маккейн за санкции и против Лукашенко

О жизни Марка Шагала рассказывают марки

О жизни Марка Шагала рассказывают марки

Александр Класковский. ГИПЕРТЕКСТ. «Гуд бай, май лав, гуд бай!»

Александр Класковский. ГИПЕРТЕКСТ. «Гуд бай, май лав, гуд бай!»

"Накануне 2008 года Лукашенко отбросил даже имитацию диалога с Западом..."

"Накануне 2008 года Лукашенко отбросил даже имитацию диалога с Западом..."