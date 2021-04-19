Госсекретарь США: возобновление санкций — следствие вопиющего пренебрежения правами человека со стороны властей Беларуси

Госдепартамент США полностью поддерживает решение Министерства финансов США о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских предприятий, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном 19 апреля пресс-службой Госдепа.

Энтони Блинкен. Фото: rusdialog.ru.

Блинкен подчеркнул, что возобновление санкций является «еще одним следствием вопиющего пренебрежения» со стороны властей Беларуси правами человека и невыполнения ими своих международных обязательств.

Госсекретарь напомнил, что в 2015 году Минфин США по согласованию с Госдепартаментом временно приостановил действие санкций в отношении белорусских предприятий и до 2020 года регулярно продлевал это решение «в связи с заметным прогрессом белорусских властей в области прав человека, в частности освобождением всех политзаключенных за это время».

Однако в результате сфальсифицированных выборов в августе 2020 года и последовавших за этим репрессий в стране на данный момент насчитывается более 340 политических заключенных. «Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление [приостановки санкций] будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями», — сказал Блинкен.

По его словам, девять государственных предприятий, попадающих под санкции, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, содействуя его жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократным нарушениям верховенства закона».

В качестве примера регресса белорусской ситуации Блинкен назвал задержание блогера и политика Сергея Тихановского, блогера Игоря Лосика и активистки Марии Колесниковой (член президиума Координационного совета. — БелаПАН .). Блинкен подчеркнул, что это «лишь трое из сотен белорусов, несправедливо заключенных режимом Лукашенко в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод».

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо арестованных и задержанных, — сказал госсекретарь. — Кроме того, мы обязуемся работать вместе с международным сообществом над дальнейшим привлечением к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения и злоупотребления в области прав человека в Беларуси. Уважение прав человека, верховенство закона и выполнение Беларусью обязательств в рамках ОБСЕ по-прежнему играют центральную роль в улучшении двусторонних отношений».

19 апреля Министерство финансов США сообщило о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть прекращено.

Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года.

О возобновлении санкций Соединенных Штатов в отношении белорусских предприятий также сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер 19 апреля на встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской в Вильнюсе.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Прайс напомнил, что в 2015 году Минфин США принял решение о временной приостановке санкций в отношении девяти белорусских государственных предприятий. «Мы сделали это, потому что в то время отметили прогресс в сфере прав человека в Беларуси, и в частности освобождение всех политических заключенных, — сказал он. — К сожалению, сейчас ситуация с правами человека изменилась в самую худшую сторону за всю историю независимости Беларуси. При 300 политзаключенных в Беларуси Госдепартамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций. Действующее решение о приостановке истекает 26 апреля».

При этом Прайс подчеркнул, что возобновление американских санкций в отношении предприятий, контролируемых государством, еще можно предотвратить.

Санкции в отношении упомянутых белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались.

С осени 2015 года и до 26 апреля 2021 года действие американских санкций было приостановлено, что де-факто позволило резидентам США заключать сделки с перечисленными белорусскими компаниями.