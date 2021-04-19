Отбывающей 105-суточный арест гомельчанке Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания

Отбывающей 105-суточный административный арест 30-летней жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания. Ее судили семь раз — вывозили на очередной суд из ИВС и каждый раз наказывали 15 сутками ареста якобы за участие в «партизанских акциях».

Анастасия Перевощикова. Фото flagshtok.info

Девушку перевели отбывать наказание из Гомеля в Буда-Кошелево. Ее мать Елена Митина сообщила БелаПАН , что для Анастасии в ИВС ужесточили условия содержания. Об этом девушка написала в письме.

«Подробностей не пишет, но обиднее всего, что письменные принадлежности выдают на ограниченное время. Поэтому она просит тех, кто ей пишет, не обижаться, если не получается отвечать. А письма ей конкретно задерживают, потом приносят сразу по несколько», — отметила мать.

Перевощикова очень любит рисовать и читать, но сейчас ей ограничили такую возможность. «Раньше в письмах она писала, что держится. Благодарила всех за письма, карандаши, бумагу. Сейчас она написала, что из-за ограничений и того, что забирают письменные принадлежности, не сможет быстро отвечать людям», — сказала мать девушки.

Анастасия Перевощикова находится в изоляторе временного содержания с конца января, за исключением нескольких дней на свободе. Срок ее ареста должен закончиться 9 мая.

Недавно ее мать получила документы о том, что за первый месяц ареста девушка должна 406 рублей — «за питание в ИВС». Всего за время пребывания в ИВС Перевощиковой придется заплатить 1421 рубль.