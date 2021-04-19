На БелАЭС доставлено ядерное топливо для второго энергоблока

На площадку Белорусской АЭС 19 апреля прибыл состав с тепловыделяющими сборками с ядерным топливом для второго энергоблока, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Приемкой топлива и проведением его входного контроля занимаются специалисты атомной станции совместно с генеральным подрядчиком — входящей в структуру российской госкорпорации «Росатом» компанией «АСЭ».

«До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива», — подчеркнули в Минэнерго.

Поставку топлива и физический пуск второго энергоблока БелАЭС в 2021 году в начале апреля анонсировал министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, — говорил чиновник в интервью телеканалу «Беларусь 1». — В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска».

Ввести второй энергоблок в эксплуатацию, в соответствии с указом Александра Лукашенко № 447 от 30 ноября 2020 года, должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко недавно заявил, что запустить второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.