Партия БНФ требует освободить своего лидера Костусева и дать ему возможность на свободе опровергнуть все подозрения

Руководство Партии БНФ выступило с заявлением, в котором требует освободить своего председателя Григория Костусева и дать ему возможность на свободе «опровергнуть все подозрения и дать исчерпывающие объяснения относительно любых обвинений в свой адрес».

Григорий Костусев. Фото: БелаПАН.

«Партия БНФ последовательно придерживается принципов законной и прозрачной политической деятельности, принципиально отрицает и осуждает любые формы насилия или экстремизма как средств достижения политических целей, в том числе — со стороны нынешней власти или ее сторонников, — говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте партии. — Партия БНФ действует исключительно законными методами и неоднократно заявляла о широком общественно-политическом диалоге как единственно возможном пути разрешения нынешнего кризиса».

Костусев, отмечается в документе, является «одним из авторов и твердых сторонников такой политической линии». В партии считают невозможным и абсолютно исключают участие своего председателя «в любых формах обсуждения, а тем более — планирования каких-либо насильственных действий или покушений».

Председатель партии «всегда строго держится устава и следит за его соблюдением». При этом устав Партии БНФ «не предусматривает и не может предусматривать никаких других, кроме законных, ненасильственных, прозрачных и толерантных, методов политической деятельности».

«Естественно, на рассмотрение уставных органов Партии БНФ никогда не выносились и не могли выноситься предложения, планы или любая другая информация, которая имела бы отношение к любым заговорам, переговорам или другим действиям, направленным на насильственный захват власти, была бы связана с озвученными государственными СМИ 17 апреля сведениями о таком заговоре», — подчеркнуто в заявлении.

Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ 18 апреля, что задержанным по дело о вооруженном мятеже и покушении на Александра Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК — это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет», — сказал представитель комитета.

По его утверждению, задержанные по делу сотрудничают со следствием, дают признательные показания. КГБ подготовил «запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела».