В Кремле подтвердили, что Путин и Байден обсуждали по телефону попытку госпереворота в Беларуси

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обсуждали попытку государственного переворота в Беларуси. Об этом заявил 19 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Лукашенко сообщает приближенным журналистам о подготовке покушения на него и его детей. Фото president.gov.by

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Путин в беседе с американским коллегой поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответов не последовало.

На вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что данная тема поднималась в разговоре Путина с Байденом, Песков ответил: «Да, могу».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

Лукашенко сообщил, что власти по «каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме, не дай бог, ответ будет жесточайший».

В этот же день ФСБ России сообщила, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Александра Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».

18 апреля начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ заявил, что задержанным по делу о вооруженном мятеже и покушении на Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы.

Варшава и Вашингтон опровергли утверждение ФСБ России о причастности к подготовке покушения на Лукашенко, отмечает БелаПАН.