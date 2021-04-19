Опрос: почти 70% субъектов хозяйствования не удовлетворены диалогом бизнеса и власти

66,7% субъектов хозяйствования не удовлетворены диалогом бизнеса и власти. Таковы результаты опроса «Индекс делового оптимизма» сообщил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток 19 апреля на пресс-конференции в Минске, посвященной стартовавшей сегодня Неделе белорусского предпринимательства.

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По его словам, анкеты были направлены 75 тысячам субъектов предпринимательской деятельности, получены ответы от 21 тысячи из них.

Как сообщил Копыток, на вопрос «Удовлетворены ли вы состоянием диалога бизнеса и власти?» 17% ответили утвердительно, 15,6% затруднились ответить, 66,7% — не удовлетворены.

Также, по его словам, был задан вопрос о степени важности принятого указа № 143 о поддержке предпринимательства в период пандемии. Так, 7,1% ответили, что правительство создало благоприятные условия, 31,9% не знают о таком указе. О том, что указ не работает, ответило 38,3% опрошенных.

«Мы и наши партнеры активно участвуем в конструктивном диалоге бизнеса и власти. Конфедерация передает информацию, которая касается делового сообщества, но мы отмечаем и слабое вовлечение представителей бизнеса в диалог и незнание принимаемых законов и мер поддержки. Хотя информация доступна, активно министерства и ведомства проводят общественно-консультативные советы, по всей стране созданы советы по развитию предпринимательства, куда делегированы представители конфедерации и делового сообщества. Слабое вовлечение отдельных предпринимателей не дает нам возможности рассказать, что происходит в деловом сообществе, какие указы и законы выходят для того, чтобы улучшить деловую среду, бизнес-климат, ведение хозяйственной деятельности», — отметил Копыток.

По его мнению, указ № 143 сыграл свою роль в поддержке предпринимательства, он пролонгирован и продолжает работать. По мнению руководителя конфедерации, положительные моменты были, но опрос показал, что не все это ощутили, треть опрошенных даже о нем не слышала.

«Неактивная работа предпринимателей по вовлечению в диалог власти и бизнеса нас огорчает, надо задуматься, чтобы на местах, в регионах, у самих предпринимателей появилась инициатива, чтобы находиться в этих процессах обсуждения и конструктивного диалога бизнеса, власти и гражданского общества. Цифра опроса подтверждает слабую вовлеченность бизнеса в этот диалог», — подытожил Копыток.

По его информации, в рамках Недели пройдет около 200 мероприятий, а основным событием станет III Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации», который состоится 21 апреля в Национальной библиотеке.

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