Настоящий транспортный коллапс происходит на границе
Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Почти 1500 фур стоит, по данным Госпогранкомитета, ждет своей очереди для выезда в Литву:
- «Каменный Лог» — более 510;
- «Бенякони» — более 400;
- «Привалка» — более 290;
- «Котловка» — более 290.
Огромное количество «зависло» на польском направлении:
- «Козловичи» — более 600;
- «Брузги» — более 130;
- «Берестовица» — более 70.
Есть очередь и в одном из двух переходов на выезд в Латвию:
- «Григоровщина» — более 150.